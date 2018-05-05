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В Анталье погиб турист из России
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В Анталье погиб турист из России 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
В турецкой Анталье турист из России утонул во время купания в бассейне, сообщила газета Milliyet.
По ее информации, инцидент произошел в отеле города Кемер. 37-летний россиянин Сергей Яковлев неудачно нырнул и ударился головой о дно бассейна. От полученной травмы головы турист потерял сознание и стал тонуть. Персонал отеля оперативно вытащил мужчину из бассейна, пострадавшему начали делать искусственное дыхание.
Яковлев был доставлен в местную больницу, однако там он скончался, не приходя в сознание. Тело погибшего доставлено в Институт судебной медицины города Анталья.
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