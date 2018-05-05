В Анталье погиб турист из России

По ее информации, инцидент произошел в отеле города Кемер. 37-летний россиянин Сергей Яковлев неудачно нырнул и ударился головой о дно бассейна. От полученной травмы головы турист потерял сознание и стал тонуть. Персонал отеля оперативно вытащил мужчину из бассейна, пострадавшему начали делать искусственное дыхание.

Яковлев был доставлен в местную больницу, однако там он скончался, не приходя в сознание. Тело погибшего доставлено в Институт судебной медицины города Анталья.