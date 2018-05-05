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В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по силовикам
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В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по силовикам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный совершил вооруженное нападение на правоохранителей при проверке документов в Нижнем Новгороде, трое силовиков ранены, сообщает пресс-служба ФСБ.
"Неизвестный осуществил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, а затем скрылся в подъезде жилого дома по ул. Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир", — говорится в сообщении.
Отмечается, что квартира была блокирована сотрудниками спецназа ФСБ и полицейскими. На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате столкновения он был нейтрализован, трое полицейских получили ранения.
Проводятся оперативно-разыскные следственные действия. Личность бандита устанавливается.
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