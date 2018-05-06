Ещё
За нарушение порядка в Москве задержали 658 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СПЧ: за нарушение порядка на акции в Москве задержали 658 человек 

ТАСС 59 минут назад
Фото: РИА Новости
658 человек были задержаны за нарушения общественного порядка в Москве во время несогласованной акции сторонников блогера Алексея Навального 5 мая, 80% из них, в том числе несовершеннолетние, уже отпущены. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"Всего за нарушения общественного порядка в период проведения не согласованных с органами исполнительной власти мероприятий были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по районам города Москвы 658 человек, из которых жителей Москвы 279 человек, иногородних — 379 человек", — проинформировали в СПЧ, члены которого наблюдали за ситуацией в столице.
По данным Совета, "после профилактической беседы и оформления документов отпущено 80%, в том числе все несовершеннолетние и сам Навальный".
"Всего [задержанными] на 48 часов остаются в отделениях полиции 122 человека, большинство из которых нарушали общественный порядок уже после несанкционированной акции, пытаясь перекрывать движение на улицах Москвы и вступая в противостояние с органами правопорядка", — добавили в СПЧ.
В субботу в Москве прошла несогласованная акция протеста, в которой, по данным полиции, приняли участие около 1,5 тыс. человек.
20 апреля организаторы акции подали в мэрию Москвы заявку на проведение 5 мая шествия от площади Тверской Заставы до Охотного ряда, д. 2 с последующим митингом. Власти города акцию согласовали, однако предоставили организаторам на выбор два варианта площадок. Так, в первом варианте шествие предлагалось организовать от ул. Перерва до Люблинской улицы, а митинг — у памятника "Солдату Отечества", а во втором — шествие по ул. Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро "Щукинская" и митинг на проезжей части на ул. Маршала Василевского напротив дома 13.
Организаторы митинга с предложенными площадками не согласились. Позже властями было согласовано проведение митинга в другом месте — на проспекте Академика Сахарова. Однако Навальный заявил, что организаторы не согласны с этим. Согласно правилам проведения акций в Москве, официальный отказ от проведения мероприятия автоматически запрещает организаторам проводить какие-либо акции в этот день.
ТАСС: последние новости
Жена Ярошенко сообщила, что летчик помещен на месяц в карцер в американской тюрьме Глава агентства Anna News Марат Мусин скончался в Казани Самолет рейса Улан-Удэ - Москва экстренно сел в Екатеринбурге из-за курившего пассажира
Комментарии  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Владимир Сапунов27
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1642
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию327
Украине запретили использовать «Джавелины»259
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс230
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
03:44
Путин снял взыскание с министра транспорта
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
04:43
Хабенский устроил перепалку с журналисткой за вопрос о зрителях «Собибора»
Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение