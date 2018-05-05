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В Канаде более 195 тысяч потребителей остались без света
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СМИ: более 195 тыс. потребителей остались без света из-за грозы на востоке Канады 

ТАСС
Фото: РИА Новости
Свыше 195 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за грозы, обрушившейся на восточную канадскую провинцию Онтарио. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.
По данным Национального метеобюро, непогода сопровождалась сильным ветром, порывы которого достигали 110 км в час (30,5 м в секунду). В частности, от разгула стихии пострадали жители Торонто и других городов южной части Онтарио. Сообщается, что из-за грозы были отменены и задержаны несколько десятков авиарейсов в местных аэропортах.
Порывами ветра были повалены сотни деревьев и рекламных конструкций. Энергосетевая компания Онтарио Hydro One сообщила об отключении от электроснабжения более 195 тыс. домохозяйств и других строений. По словам ее представителей, аварийные бригады уже устраняют обрывы на электросетях, но сроки завершения работ не уточнили.
В полиции города Миссиссога сообщили, что одно из деревьев упало рядом со школьным автобусом, в котором находились 72 ребенка в возрасте от 7 до 10 лет. По предварительной информации, дети не пострадали, автобус частично завалило ветками.
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