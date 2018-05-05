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Пятеро палестинцев погибли в секторе Газа
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Пятеро палестинцев погибли при взрыве в секторе Газа 

RT на русском 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пятеро палестинцев погибли в результате взрыва в секторе Газа, сообщил официальный представитель местного Министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
«Погибли пять человек, ранены трое в результате случайного взрыва в центральной части сектора Газа», — приводит его слова РИА Новости.
Аль-Кидра описал инцидент как «несчастный случай», воздержавшись от подробностей.
По данным ряда местных СМИ, погибшие входили в боевое крыло движения ХАМАС, правящего в анклаве, и погибли при попытке разобрать старую израильскую ракету.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 80 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными на границах сектора Газа.
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