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ФСБ предотвратила теракты в Ярославле
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ФСБ предотвратила теракты в Ярославле 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Пятеро членов террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракты в России, задержаны 3-4 мая в Ярославле, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 3-4 мая 2018 года в городе Ярославле задержаны 5 членов террористической ячейки МТО "ИГИЛ"*, планировавшие совершение террористических актов на территории ряда субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.
>> ФСБ предотвратила теракты в Москве
"Координация подготовки к совершению терактов осуществлялась… в том числе из-за рубежа. В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов", — рассказали в ФСБ.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Личности террористов в интересах следствия не разглашаются, отметили в ФСБ.
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