ФСБ предотвратила теракты в Ярославле

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 3-4 мая 2018 года в городе Ярославле задержаны 5 членов террористической ячейки МТО "ИГИЛ"*, планировавшие совершение террористических актов на территории ряда субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

"Координация подготовки к совершению терактов осуществлялась… в том числе из-за рубежа. В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов", — рассказали в ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Личности террористов в интересах следствия не разглашаются, отметили в ФСБ.