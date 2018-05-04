Названа основная версия гибели блогера Макушина

"Проводится проверка по факту его [Макушина] смерти. По предварительной версии следствия, это самоубийство", — сказали в управлении.

Тело видеоблогера Макушина обнаружили в квартире на проспекте Солидарности в Невском районе 30 апреля. Ранее, в январе текущего года, он подвергся разбойному нападению: по словам самого пострадавшего, неизвестные вломились к нему в квартиру, ударили его пистолетом, сломали компьютеры и другую технику, а также украли сейф с 24 млн рублей в нем.

Макушин получил известность, создав под псевдонимом Павел Няшин YouTube-канал "Криптач", посвященный криптовалюте. На данный момент у канала более 19 тыс. подписчиков. В январе 2018 года блогер заявил о процессе создания нового сайта, на котором его доверители могли бы в реальном времени отслеживать операции с депозитами на биржах и извинялся перед инвесторами за задержку запуска.