Ещё
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Крыму задержали украинское судно
В Крыму задержали украинское судно

Названа основная версия гибели блогера Макушина 

ТАСС 1 час назад
Следователи в Петербурге проводят проверку по факту гибели 23-летнего блогера Павла Макушина, в качестве предварительной версии рассматривается самоубийство, сообщили ТАСС в главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.
"Проводится проверка по факту его [Макушина] смерти. По предварительной версии следствия, это самоубийство", — сказали в управлении.
Тело видеоблогера Макушина обнаружили в квартире на проспекте Солидарности в Невском районе 30 апреля. Ранее, в январе текущего года, он подвергся разбойному нападению: по словам самого пострадавшего, неизвестные вломились к нему в квартиру, ударили его пистолетом, сломали компьютеры и другую технику, а также украли сейф с 24 млн рублей в нем.
Макушин получил известность, создав под псевдонимом Павел Няшин YouTube-канал "Криптач", посвященный криптовалюте. На данный момент у канала более 19 тыс. подписчиков. В январе 2018 года блогер заявил о процессе создания нового сайта, на котором его доверители могли бы в реальном времени отслеживать операции с депозитами на биржах и извинялся перед инвесторами за задержку запуска.
ТАСС: последние новости
Многоцелевой истребитель Су-30. Досье Следователи рассматривают самоубийство как версию гибели блогера Макушина в Петербурге В Астрахани предотвратили убийство инкассаторов и хищение более 100 млн рублей
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем335
Найдено тело писателя Сергея Сакина20
В Крыму задержали украинское судно89
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову153
«За что они боролись, на то и напоролись»121
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
00:38
В Крыму задержали украинское судно
Происшествия Украина
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:36
Названа основная версия гибели блогера Макушина
Происшествия
01:54
Парикмахер поджигает клиентам волосы
Общество
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение