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Лесной пожар под Ялтой ликвидировали
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Лесной пожар в горах рядом с Ялтой потушили 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожар в Ялтинском горнолесном заповеднике в ущелье Уч-Кош недалеко от Ялты ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов республики Крым.
Пожар в лесу в районе ущелья Уч-Кош (село Васильевка) произошел днем в пятницу, фотографии задымления над городом выложили в соцсети жители Ялты. В тушении пожара были задействованы лесники и пожарные заповедника (численностью до 100 человек), а также вертолет МЧС. Пожар был локализован на площади 1,2 гектара накануне, в субботу продолжилось тушение очагов тления лесной подстилки.
"Пожар ликвидирован в 14.00, его площадь составила 1,2 гектара", — сообщили в ведомстве.
Пожары хвойных лесов в ущелье Уч-Кош в горах над Ялтой происходили ранее в засушливые годы. Их ликвидация осложнялась труднодоступностью местности и сильным ветром. Причинами пожара становились природные факторы (молния) и человеческая деятельность. В конце апреля лесники и сотрудники Ялтинского горнолесного заповедника ликвидировали возгорание на территории Ливадийского лесничества на склонах плато Ай-Петри.
В Крыму две недели стоит ясная аномально жаркая погода с температурными показателями, превышающими норму для этого времени года на семь и более градусов. Столбики термометра в предгорьях и степи днем понимаются до отметки 32 градуса. Понижение температурного фона на полуострове ожидается с началом новой недели, в Крыму пройдут также сильные ливни.
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