В Ставрополье ФСБ уничтожила двух террористов

На Ставрополье уничтожили двух экстремистов, планировавших теракты

Как выяснилось, экстремисты организовали подпольное изготовление взрывчатки и успели изготовить одну самодельную бомбу. Также у них изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

"В результате проведенной 4 мая 2018 года в городе Невинномысске спецоперации при попытке задержания нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие совершение террористических актов", — говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия "обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты".

Возбуждено уголовное дело.