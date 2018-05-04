В Ставрополье ФСБ уничтожила двух террористов

Спецслужбы в пятницу ликвидировали в Невиномысске (Ставропольский край) двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавших теракты, сообщает ФСБ России.
Как выяснилось, экстремисты организовали подпольное изготовление взрывчатки и успели изготовить одну самодельную бомбу. Также у них изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.
"В результате проведенной 4 мая 2018 года в городе Невинномысске спецоперации при попытке задержания нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие совершение террористических актов", — говорится в сообщении.
При осмотре места происшествия "обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, подготовленное преступниками самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты".
Возбуждено уголовное дело.