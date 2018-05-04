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Суд арестовал имущество пресс-секретаря Роскомнадзора
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Суд арестовал имущество Ампелонского в рамках дела о хищении в Роскомнадзоре 

ТАСС 16 минут назад
Фото: ТАСС
Столичный суд наложил обеспечительный арест на имущество пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина, являющихся фигурантами уголовного дела о растрате. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, где в пятницу решается вопрос о продлении домашнего ареста в отношении обвиняемых.
"Наложен арест на имущество обвиняемых", — сказал представитель СК.
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