Суд арестовал имущество пресс-секретаря Роскомнадзора

Столичный суд наложил обеспечительный арест на имущество пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина, являющихся фигурантами уголовного дела о растрате. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы, где в пятницу решается вопрос о продлении домашнего ареста в отношении обвиняемых.
"Наложен арест на имущество обвиняемых", — сказал представитель СК.