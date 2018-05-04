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Лесли и Рыбку оставили под стражей
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Лесли и Рыбку оставили под стражей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Sakchai Lalit/AP
Суд в курортном городе Паттайя в Таиланде продлил меру пресечения в виде нахождения под стражей Александру Кириллову (Алекс Лесли), Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и остальным шести фигурантам дела о нелегальном "секс-тренинге", передает РИА "Новости".
"Всем фигурантам дела продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на следующие 12 дней. Продление было произведено путем телеконференции суда с городской тюрьмой Паттайи, где их содержат, в суд их не возили", — сообщил адвокат Саттхапхон Сийоха
Он пояснил, что по таиландским законам мера пресечения в ходе следствия продлевается каждые 12 дней, вплоть до того момента, когда у прокуратуры будет готово обвинительное заключение или заключение о закрытии дела в связи с недоказанностью или отсутствием состава преступления.
Ранее Сийотха сообщил, что грозит Александру Кириллову (Алекс Лесли) и Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) после оправдания по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда.
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