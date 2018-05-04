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В Астрахани предотвратили убийство инкассаторов
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В Астрахани предотвратили убийство инкассаторов, которое готовил бывший сотрудник 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Астрахани нападение на служебную автомашину и похищение 100 млн рублей планировал бывший инкассатор Антон Бердников. Его задержали при покупке ПМ с глушителем. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Следствие установило, что примерно в начале марта 2018 года бывший сотрудник областного управления инкассации Бердников разработал план нападения на инкассаторскую машину и привлёк в помощь своего знакомого.
По разработанному плану, Бердников и его знакомый собирались приобрести огнестрельное оружие и, зная маршрут движения инкассаторского автомобиля, напасть на него, убив инкассаторов в автомобиле, после этого перегнать машину в заранее приготовленное место в степной зоне около села Рассвет и украсть не менее 100 миллионов рублей.
Чтобы свалить вину за преступление на одного из находившихся в автомобиле инкассаторов, они собирались спрятать тело одного из убитых в заранее подготовленную яму, якобы он сбежал. И, согласно плану, подозреваемым в совершении указанного преступления должен был стать пропавший инкассатор.
Но знакомый Бердникова, согласившийся на его предложение, отказался от участия в нападении и сообщил о готовящемся преступлении в полицию.
При проведении оперативных мероприятий заявитель познакомил Бердникова с предполагаемым продавцом оружия, которым выступил оперативный сотрудник.
Во время покупки пистолета Макарова с глушителем за 40 000 рублей Бердников был задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Астраханской области. На него завели уголовное дело.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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