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Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
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Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы 

Рамблер 12 минут назад
Полицейские столицы поймали в московском метрополитене банду налётчиков. Злоумышленники действовали на Кольцевой линии. Когда поезд следовал по перегону, они напали в вагоне на 24-летнего мужчину и вырвали смартфон из его рук, а после, когда поезд остановился, грубо вытолкали его на платформу. Инцидент попал в объектив камеры слежения, установленной в вагоне. Стражи порядка изучили кадры происшествия, а затем проследили наземный маршрут преступников, воспользовавшись системой видеонаблюдения «Безопасный город». В результате оперативных действий разбойников задержали. Чуть позже выяснилось, что один из них уже судим за подобное преступление и вышел га свободу совсем недавно. По факту кражи телефона в метро возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», предусматривающей наказание в виде заключения сроком до семи лет.
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