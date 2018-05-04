Разработчик «Новичка» оценил слова главы ОЗХО о дозе яда

Разработчик «Новичка» отверг данные ОЗХО о дозах использованного в Солсбери вещества

По словам Леонида Ринка, названные главой организации 50-100 граммов могли бы полностью уничтожить всё население этого британского города.

«Это дикое количество, это болевые объёмы. Этим количеством не знаю сколько людей можно убить», — сказал Ринк, передаёт РИА Новости.

По его словам, такие заявления в очередной раз ставят под сомнение использование в деле Скрипалей именно «Новичка».