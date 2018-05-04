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Разработчик «Новичка» оценил слова главы ОЗХО о дозе яда
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Разработчик «Новичка» отверг данные ОЗХО о дозах использованного в Солсбери вещества 

Говорит Москва 5 минут назад
Фото: Reuters
По словам Леонида Ринка, названные главой организации 50-100 граммов могли бы полностью уничтожить всё население этого британского города.
«Это дикое количество, это болевые объёмы. Этим количеством не знаю сколько людей можно убить», — сказал Ринк, передаёт РИА Новости.
По его словам, такие заявления в очередной раз ставят под сомнение использование в деле Скрипалей именно «Новичка».
Ранее сегодня The New York Times со ссылкой на главу ОЗХО Ахмета Узюмджю сообщила, что доза вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ и его дочь в Солсбери, составляла от 50 до 100 граммов.
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