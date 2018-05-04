Националисты поставили на колени сторонника ДНР

Украинские националисты поставили на колени бразильского сторонника ДНР

В Киеве активисты националистической организации С14 (входит в запрещенный в России «Правый сектор») поймали гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, принимавшего участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает УНИАН.

Глава организации Евгений Карась сообщил, что радикалы схватили иностранца у посольства Бразилии. Несколько десятков радикалов поставили его на колени и заставили извиняться за участие в «военной агрессии против Украины», после чего решили сдать Службе безопасности Украины

Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская заявила «Громадському», что не знает, есть ли правовые основания для задержания Лусварги.

«Радио Свобода» 3 мая сообщило, что Лусварги, принимавший участие в боях в Донбассе, проживает в Свято-Покровском Голосеевском монастыре и свободно передвигается по Киеву. Бразилец сказал изданию, что хочет стать монахом.

В январе 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте в Донбассе. Лусварги стал первым иностранцем не из России, осужденным Украиной за причастность к конфликту. В августе того же года Апелляционный суд Киева отменил приговор из-за процессуальных нарушений и вернул его дело Лусварги на новое рассмотрение.

В декабре Лусварги освободили и внесли в списки для обмена пленными между Украиной и ДНР и ЛНР, однако обмен так и не состоялся. Адвоката бразильца Валентин Рыбин объяснил, что в середине февраля 2018 года срок действия меры пресечения для Лусварги закончился, а снова арестовывать его суд не стал.

Украинское следствие установило, что с сентября 2014 по май 2015 года Лусварги принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ДНР. Осенью 2015 года он покинул территорию Украины, однако спустя год получил по интернету предложение о легальной и высокооплачиваемой работе на территории этой страны. Это оказалось ловушкой — в аэропорту Лусварги ждали сотрудники СБУ, которые и задержали его.