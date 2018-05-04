В центре Москвы загорелся бизнес-центр

По информации издания, возгорание началось в здании в 3-м Павловском переулке, который расположен в Южном административном округе столицы.

В настоящее время на месте инцидента работают пожарные.

Причины возгорания пока не известны.

На видео, опубликованном «Известиями», видно четырехэтажное здание и дым, валящий с его крыши, пожарные за работой, а также припаркованный автомобиль скорой помощи и зеваки, наблюдающие за происходящим.

Минувшей ночью в Новой Москве загорелся автобусный парк. По данным столичного управления МЧС, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Люди в результате инцидента не пострадали, однако полностью сгорели больше 10 автобусов. По словам осведомленного собеседника «Интерфакса», причиной пожара мог быть поджог.