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В центре Москвы загорелся бизнес-центр
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В центре Москвы загорелся бизнес-центр 

Рамблер 26 минут назад
Фото: РИА Новости
На юге Москвы загорелось здание бизнес-центра, сообщают «Известия».
По информации издания, возгорание началось в здании в 3-м Павловском переулке, который расположен в Южном административном округе столицы.
В настоящее время на месте инцидента работают пожарные.
Причины возгорания пока не известны.
На видео, опубликованном «Известиями», видно четырехэтажное здание и дым, валящий с его крыши, пожарные за работой, а также припаркованный автомобиль скорой помощи и зеваки, наблюдающие за происходящим.
Минувшей ночью в Новой Москве загорелся автобусный парк. По данным столичного управления МЧС, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Люди в результате инцидента не пострадали, однако полностью сгорели больше 10 автобусов. По словам осведомленного собеседника «Интерфакса», причиной пожара мог быть поджог.
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