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В Мексике застрелили еще одного мэра
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В Мексике застрелили еще одного мэра 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: © AP Photo / Gustavo Aguado
Глава городской администрации мексиканской Пакулы в штате Идальго Алехандро Гонсалес Рамос был убит в четверг.
Как сообщает портал Excelsior, мэр ехал в своей машине в поселок Хикильпан, когда ему дорогу преградил якобы попавший в ДТП мотоцикл с лежащим на земле телом водителя. Гонсалес Рамос вышел из машины, и в этот момент водитель мотоцикла открыл по нему огонь.
После убийства мэра местные силы безопасности развернули крупную операцию для поиска причастных к этому преступлению, однако пока данных о задержанных нет.
В апреле в Мексике был убит глава администрации города Хилотлан в Халиско. До этого был застрелен мэр города Тланепантла в штате Пуэбла Хосе Эфраин Гарсия. В 2017 году был застрелен мэр города Парачо в Мичоакане по имени Сталин Санчес Гонсалес. Ранее был убит глава администрации Уэуэтлана в штате Пуэбла Хосе Сантамария Савала.
В июле прошлого года вооруженные бандиты напали на автомобиль мэра города Пунгарабато в штате Герреро Амбросио Сото Дуарте, убив его, а до этого глава администрации индейского городка Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас был убит возмущенными горожанами, пришедшими к мэрии с финансовыми претензиями.
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