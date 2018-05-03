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Назначена дата слушаний по делу Никулина
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Суд назначил дату слушаний по делу экстрадированного в США россиянина Никулина 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Слушания по делу гражданина России Евгения Никулина, который подозревается американскими властями в совершении хакерских атак, состоятся 26 июня в суде Сан-Франциско. Об этом сообщили в аппарате федерального окружного суда Северного округа штата Калифорния.
«Слушания по делу Евгения Никулина назначены на 26 июня на 14:00 (00:00 мск, 27 июня. — RT). Председательствовать на слушаниях будет судья Уильям Олсоп», — приводит ТАСС слова сотрудницы аппарата суда.
По её словам, стороны обвинения и защиты должны будут представить свои соображения по поводу процесса.
«Дата начала судебного разбирательства по существу пока не назначена», — добавила она.
Ранее адвокат Аркадий Бух рассказал о состоянии экстрадированного в США россиянина Никулина
Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года. 30 марта Чехия экстрадировала россиянина в США.
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