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Спасатели локализовали пожар в Киевской области
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Спасатели локализовали пожар на складах в Киевской области 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Спасатели локализовали возгорание на складах с резинотехническими изделиями в городе Белая Церковь Киевской области, в результате пожара пострадали два человека, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, в четверг в 17.34 мск поступило сообщение о возгорании в складском помещении размером 20х150 метров.
"В 18.25 (совпадает с мск) пожарные локализовали пожар на площади 1 тысяча квадратных метров. Продолжается тушение", — говорится в сообщении.
Отмечается, в результате пожара пострадали два человека, вероятно, работники складов.
Ранее в четверг пресс-секретарь областного управления Госслужбы по ЧС Виктория Рубан сообщила РИА Новости, что в Белой Церкви Киевской области горят склады с резинотехническими изделиями, на место выехали пожарные.
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