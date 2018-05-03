Спасатели локализовали пожар в Киевской области

Спасатели локализовали пожар на складах в Киевской области

Спасатели локализовали возгорание на складах с резинотехническими изделиями в городе Белая Церковь Киевской области, в результате пожара пострадали два человека, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в четверг в 17.34 мск поступило сообщение о возгорании в складском помещении размером 20х150 метров.

"В 18.25 (совпадает с мск) пожарные локализовали пожар на площади 1 тысяча квадратных метров. Продолжается тушение", — говорится в сообщении.

Отмечается, в результате пожара пострадали два человека, вероятно, работники складов.