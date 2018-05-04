На украинском арсенале продолжают греметь взрывы

На украинском арсенале в Балаклее продолжают греметь взрывы

В пятницу в городе Балаклея на технической территории военного арсенала минобороны в Харьковской области наблюдаются четыре очага тления, интенсивность взрывов снизилась, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров, сообщает госслужба Украины по ЧС.

Отмечается, что в данный момент «ограничено движение всех видов транспорта в 10-километровой зоне вокруг Балаклеи», а также «введен временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км», передает РИА «Новости»

«По состоянию на 7 часов (время совпадает с мск) 4 мая ситуация контролируемая, наблюдается тление четырех отдельных очагов. Интенсивность взрывов снизилась», — следует из сообщения украинского ведомства.

Подразделения госслужбы по ЧС осуществляют заправку водой четырех пожарных танков, которые продолжают тушение в пределах технической территории, авиация тушит отдельные очаги на территории арсенала.

В районе ЧП развернуты семь эвакуационных пунктов, по собственному желанию были эвакуированы 246 граждан.

Минобороны Украины сообщает, что к ночи на арсенале завершились работы по локализации пожара, на данном участке наблюдаются одиночные взрывы, однако местным жителям ничего не угрожает, а хранилища боеприпасов находятся в безопасности.

Напомним, в четверг минобороны Украины сообщило, что на технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году, в результате возгорания сухой травы начался пожар, пострадавших нет. Сообщалось, что площадь возгорания составила 35 га.