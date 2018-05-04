Ещё
На украинском арсенале продолжают греметь взрывы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На украинском арсенале в Балаклее продолжают греметь взрывы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В пятницу в городе Балаклея на технической территории военного арсенала минобороны в Харьковской области наблюдаются четыре очага тления, интенсивность взрывов снизилась, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров, сообщает госслужба Украины по ЧС.
Отмечается, что в данный момент «ограничено движение всех видов транспорта в 10-километровой зоне вокруг Балаклеи», а также «введен временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км», передает РИА «Новости».
«По состоянию на 7 часов (время совпадает с мск) 4 мая ситуация контролируемая, наблюдается тление четырех отдельных очагов. Интенсивность взрывов снизилась», — следует из сообщения украинского ведомства.
Подразделения госслужбы по ЧС осуществляют заправку водой четырех пожарных танков, которые продолжают тушение в пределах технической территории, авиация тушит отдельные очаги на территории арсенала.
В районе ЧП развернуты семь эвакуационных пунктов, по собственному желанию были эвакуированы 246 граждан.
Минобороны Украины сообщает, что к ночи на арсенале завершились работы по локализации пожара, на данном участке наблюдаются одиночные взрывы, однако местным жителям ничего не угрожает, а хранилища боеприпасов находятся в безопасности.
Напомним, в четверг минобороны Украины сообщило, что на технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году, в результате возгорания сухой травы начался пожар, пострадавших нет. Сообщалось, что площадь возгорания составила 35 га.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названа доза вещества, которым травили Скрипалей Летчика Балтфлота осудили за разбитый Су-27 Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море119
Москву ждет «второе пришествие»29
Москвич посадил во дворе розы и пожалел86
Украина пожаловалась на Росавиацию98
Квартира Парфенова насмешила Лебедева44
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение