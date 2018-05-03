Суд арестовал счета и ценные бумаги Сергея Хачатурова

Столичные суды наложили обеспечительный арест на счета обвиняемого в растрате более 1 млрд рублей бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова . Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

«Столичные суды удовлетворили ходатайство следствия и наложили обеспечительный арест на денежные средства, находящиеся на счетах фирм, принадлежащих Сергею Хачатурову. Арестованы ценные бумаги и денежные средства на общую сумму 72 млн долларов», — сказал собеседник агентства.

Адвокат Сергея Хачатурова Алексей Мельников отметил, что арестованные средства «многократно покрывают предполагаемый ущерб», нанесенный его подзащитным, а избрание меры пресечения в виде ареста в отношении Хачатурова «чрезмерно сурово».

В апреле 2018 года «Росгосстрах» обвинил предыдущий менеджмент и собственника в выводе активов и заявил, что подал ряд гражданских исков против юридических лиц и их менеджеров, связанных с бывшим бенефициаром компании.