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Суд арестовал счета и ценные бумаги Сергея Хачатурова
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Суд арестовал счета и ценные бумаги Сергея Хачатурова 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ТАСС
Столичные суды наложили обеспечительный арест на счета обвиняемого в растрате более 1 млрд рублей бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.
«Столичные суды удовлетворили ходатайство следствия и наложили обеспечительный арест на денежные средства, находящиеся на счетах фирм, принадлежащих Сергею Хачатурову. Арестованы ценные бумаги и денежные средства на общую сумму 72 млн долларов», — сказал собеседник агентства.
Адвокат Сергея Хачатурова Алексей Мельников отметил, что арестованные средства «многократно покрывают предполагаемый ущерб», нанесенный его подзащитным, а избрание меры пресечения в виде ареста в отношении Хачатурова «чрезмерно сурово».
В апреле 2018 года «Росгосстрах» обвинил предыдущий менеджмент и собственника в выводе активов и заявил, что подал ряд гражданских исков против юридических лиц и их менеджеров, связанных с бывшим бенефициаром компании.
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