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Популярный российский блогер найден мертвым
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В Петербурге найден мертвым популярный российский блогер 

Рамблер 1 час назад
В Санкт-Петербурге скончался видеоблогер Павел Няшин (настоящая фамилия Макушин), автор Youtube-канала «Криптач». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Макушина обнаружили повешенным в его квартире на проспекте Солидарности. По предварительной версии следователей, блогер покончил с собой. Этого же мнения придерживается и мать Макушина. Она сообщила, что у Павла в последнее время было много долгов.
В начале 2018 года Макушина ограбили. Из его дома в коттеджном поселке грабители вынесли сейф с 24 млн рублей, принадлежащими вкладчикам.
24-летний петербуржец вел блог о заработках на криптовалюте.
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