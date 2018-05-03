Популярный российский блогер найден мертвым

В Петербурге найден мертвым популярный российский блогер

Санкт-Петербурге скончался видеоблогер Павел Няшин (настоящая фамилия Макушин), автор Youtube-канала «Криптач». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Макушина обнаружили повешенным в его квартире на проспекте Солидарности. По предварительной версии следователей, блогер покончил с собой. Этого же мнения придерживается и мать Макушина. Она сообщила, что у Павла в последнее время было много долгов.

В начале 2018 года Макушина ограбили. Из его дома в коттеджном поселке грабители вынесли сейф с 24 млн рублей, принадлежащими вкладчикам.

24-летний петербуржец вел блог о заработках на криптовалюте.