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В Киеве два человека пострадали при стрельбе
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В Киеве два человека пострадали при стрельбе на автостоянке 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Конфликт со стрельбой произошел на автостоянке в Киеве, пострадали два человека, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины.
"Полиция Киева устанавливает обстоятельства конфликта на автостоянке. Конфликт с неизвестными возник у представителей комиссии, которые прибыли туда сделать замеры отведенного под паркоместа участка. В результате двое мужчин получили телесные повреждения", — говорится в сообщении.
По данным полиции, в четверг днем поступило сообщение, что по улице Вешняковская произошла драка и был слышен выстрел. На месте работает следственно-оперативная группа, они общаются со свидетелями и выясняют обстоятельства происшествия.
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