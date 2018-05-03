В Киеве два человека пострадали при стрельбе на автостоянке

Конфликт со стрельбой произошел на автостоянке в Киеве, пострадали два человека, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины

"Полиция Киева устанавливает обстоятельства конфликта на автостоянке. Конфликт с неизвестными возник у представителей комиссии, которые прибыли туда сделать замеры отведенного под паркоместа участка. В результате двое мужчин получили телесные повреждения", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в четверг днем поступило сообщение, что по улице Вешняковская произошла драка и был слышен выстрел. На месте работает следственно-оперативная группа, они общаются со свидетелями и выясняют обстоятельства происшествия.