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В Киеве сотрудник СБУ получил ранения в ходе потасовки
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В Киеве сотрудник СБУ получил ранения в ходе конфликта со стрельбой 

RT на русском 37 минут назад
Фото: РИА Новости
В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), задержаны трое подозреваемых. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры украинской столицы.
«В Киеве правоохранители задержали трёх человек, которые устроили потасовку с комиссией чиновников, в результате которой получил ранения сотрудник спецслужбы», — цитирует сообщение УНН.
Инцидент произошёл 3 мая на одной из автостоянок, когда представители комиссии прибыли туда проводить проверку по решению суда.
В ходе проверки между представителями владельца автостоянки и членами комиссии возник конфликт.
«Во время потасовки указанные мужчины совершили нападение на сотрудника спецслужбы, а один из злоумышленников достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону правоохранителя, ранив его», — отметили в прокуратуре.
Подозреваемые — граждане Украины — были задержаны на месте происшествия. Сотрудник СБУ был госпитализирован.
Ранее в Харькове в результате конфликта со стрельбой пострадали два человека.
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