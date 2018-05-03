Россиянка увеличила грудь и умерла

44-летняя ставропольчанка скончалась после операции по пластике груди

45-летняя акушер-гинеколог Инна Викторовна М. некоторое время назад согласилась на операцию по пластике груди в больнице Железногорска. Непосредственно перед хирургическим вмешательством женщину тщательно обследовали, прогнозы были благоприятны, однако уже во время операции что-то пошло не так. Пациентка перестала дышать, а затем впала в кому, которая продолжалась два месяца. Медики боролись за жизнь женщины, но чуда так и не произошло. Инна скончалась, не приходя в сознание.

«У нее кома I степени, с открытыми глазами. Это диагноз. В Железноводске она провела 1 день, потом в Пятигорск забрали. С 25 февраля по 6 апреля она была в там… С 6 апреля по 27 она находилась в Подмосковье, в «Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии». На днях Инна умерла. Пытались спасти и в Пятигорске, и в Подмосковье. Все это время она лежала в реанимации», — рассказала подруга погибшей.

По ее словам, Инна лично знала врача, который делал операцию, все нюансы были обговорены заранее, однако близким и друзьям она намерена не говорила о предстоящей процедуре, не хотела, чтобы кто-то знал. На данный момент родственники женщины намерены любыми путями восстановить ход событий того дня и наказать виновных, — сообщает "СтарХит"

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Отметим, что это уже не первый случай, когда пластическая операция заканчивается летальным исходом. В конце апреля 32-летняя москвичка скончалась после операции по подтяжке груди. Врачи делали все возможное, чтобы ускорить сердцебиение, но у них ничего не вышло. Даже вызванная на подмогу бригада реаниматологов не смогла помочь.