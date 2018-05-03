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Инфраструктура не пострадала при пожаре под Харьковом
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Инфраструктура не пострадала при пожаре под Харьковом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинская полиция не получала информации о повреждениях инфраструктуры при пожаре на складе боеприпасов в Балаклее, пострадавших нет, сообщило в четверг управление Нацполиции в Харьковской области.
Ранее в областном управлении Госслужбы по ЧС РИА Новости сообщили, что на складе боеприпасов в Балаклее начался пожар. Эту информацию подтвердил Генштаб ВС Украины, отметив, что он начался из-за возгорания сухой травы.
"В связи с чрезвычайной ситуацией, которая произошла на территории бывшего хранилища в Балаклее, по тревоге поднят весь личный состав полиции Балаклейского района. Пострадавших в результате происшествия нет. Повреждений инфраструктуры района не зафиксировано", — говорится в сообщении.
По данным полиции, для перекрытия дорог задействованы силы местной полиции, расставленные блокпосты на подъезде к военному городку.
На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.
Пожар на складе боеприпасов в подконтрольном Киеву Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.
На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".
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