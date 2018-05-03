Инфраструктура не пострадала при пожаре под Харьковом

Украинская полиция не получала информации о повреждениях инфраструктуры при пожаре на складе боеприпасов в Балаклее, пострадавших нет, сообщило в четверг управление Нацполиции в Харьковской области.

Ранее в областном управлении Госслужбы по ЧС РИА Новости сообщили, что на складе боеприпасов в Балаклее начался пожар. Эту информацию подтвердил Генштаб ВС Украины , отметив, что он начался из-за возгорания сухой травы.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, которая произошла на территории бывшего хранилища в Балаклее, по тревоге поднят весь личный состав полиции Балаклейского района. Пострадавших в результате происшествия нет. Повреждений инфраструктуры района не зафиксировано", — говорится в сообщении.

По данным полиции, для перекрытия дорог задействованы силы местной полиции, расставленные блокпосты на подъезде к военному городку.

На военных складах на Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.

Пожар на складе боеприпасов в подконтрольном Киеву Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.