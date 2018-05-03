Напавшим на банк в Ереване оказался полковник полиции

Напавшим в четверг днем на отделение банка HSBC в Ереване оказался полковник полиции Армении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе полиции республики.
"Выяснено, что нападавшим на отделение банка является полковник полиции Даниэл Даниэлян, — отметили в пресс— службе. — Сотрудники полиции задержали нападавшего. В ходе нападения был убит сотрудник банка, еще один сотрудник ранен. При задержании ранение получил сотрудник правоохранительных органов".
Ранее сообщалось о стрельбе в ереванском отделении банка HSBC. Представители правоохранительных органов, прибывшие по вызову, обезвредили подозреваемого.