Напавшим на банк в Ереване оказался полковник полиции

Напавшим на отделение банка в Ереване оказался полковник полиции

Ранее сообщалось о стрельбе в ереванском отделении банка HSBC. Представители правоохранительных органов, прибывшие по вызову, обезвредили подозреваемого.

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