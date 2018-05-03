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Фельгенгауэр рассказала о нападении на «Эхе Москвы»
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Татьяна Фельгенгауэр рассказала, как на нее напали в редакции «Эха Москвы» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Радиоведущая Татьяна Фельгенгауэр в четверг рассказала в Пресненском суде Москвы, как ее пытались убить в редакции: "Меня схватили за шею…, голову развернули, и я получила удар чем-то тонким и острым".
При этом, по ее словам, она не видела лицо нападавшего, а о том, что это Борис Гриц, журналистка узнала в больнице из газеты.
"Я сидела боком, смотрела в телефон, и вдруг меня схватили за шею, я подумала сначала, что меня кто-то так хотел поприветствовать, но потом мою голову развернули, и я получила удар чем-то тонким и острым, типа резака, потом меня полоснули по шее", — сообщил Фельгенгауэр.
При этом сам Гриц заявлял в суде, что якобы не пытался убить журналистку. Свои действия мужчина объяснял тем, что Фельгенгауэр якобы преследовала его. Психолого-психиатрическая экспертиза признала, что в момент ЧП он не сознавал, что творит, и посему нуждается в принудительном лечении. На основе этого вывода, следствие попросило направить Грица в психбольницу.
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