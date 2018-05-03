Девушка отразила атаку налётчика с ножом 

Вечером 1 мая на салон сотовой связи в Волгограде напал мужчина. 23-летний местный житель в медицинской маске зашёл в магазин и сделал вид, что рассматривает телефоны. Когда девушка-продавец отвернулась, он напал на неё и угрожал ножом. Целью злоумышленника была кража телефона. Но продавец оказалась девушкой смелой и сильной и оказала хулигану сопротивление. Несмотря на то, что он схватил её за волосы, она изловчилась и вытолкала его из помещения. На улице мужчина скрылся. Девушка позвонила в полицию и вызвала медиков: грабитель поранил её ножом. Спустя несколько часов преступника задержали, он уже сделал признание. Также выяснилось, что мужчина уже был судим. У представителей закона есть основания полагать, что он совершил серию подобных разбойных нападений, поэтому сейчас они ищут других пострадавших.