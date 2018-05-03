В Новгородской области таксист выстрелил в коллегу из-за парковки

По данным ведомства, конфликт произошел в четверг в поселке Пролетарий.

"По предварительной информации, водители Hyundai и "ВАЗ-2110" не поделили парковку. После чего водитель Hyundai вернулся к машине, взял охотничье ружье и через стекло в упор выстрелил в водителя "ВАЗ". Прибывшие на место происшествия полицейские при задержании ранили стрелявшего таксиста. Оба водителя сейчас госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

Новгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

В настоящее время на месте работают следователи.