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Таксист выстрелил в коллегу из-за парковки
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В Новгородской области таксист выстрелил в коллегу из-за парковки 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские в Новгородской области задержали таксиста, который выстрелил из ружья в другого таксиста, с которым не поделил парковочное место, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, конфликт произошел в четверг в поселке Пролетарий.
"По предварительной информации, водители Hyundai и "ВАЗ-2110" не поделили парковку. После чего водитель Hyundai вернулся к машине, взял охотничье ружье и через стекло в упор выстрелил в водителя "ВАЗ". Прибывшие на место происшествия полицейские при задержании ранили стрелявшего таксиста. Оба водителя сейчас госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.
Новгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).
В настоящее время на месте работают следователи.
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