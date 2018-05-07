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Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
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Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК

СМИ: российский «Аллигатор» был сбит исламистами в Сирии из ПЗРК 

BFM.RU 9 часов назад
Фото: ТАСС
Российские воздушно-космические силы (ВКС) потеряли в Сирии в ночь на 7 мая ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».
О катастрофе «Аллигатора» в Сирии «Коммерсанту» рассказали два источника в органах военного управления, уточнив, что оба члена экипажа, проходившие службу на одной из авиабаз Восточного военного округа, погибли на месте. По неофициальной информации, Ка-52 был сбит при патрулировании восточных территорий республики в ходе обстрела из ПЗРК, оказавшейся в распоряжении радикальных исламистов. В Минобороны факт катастрофы изданию подтвердили, но отметили, что, по предварительной информации, машина потерпела крушение из-за технической неполадки. «Поисково-спасательной группой тела погибших летчиков доставлены на аэродром базирования», — добавили в ведомстве. Это седьмая по счету потеря вертолета ВКС с момента начала кампании в Сирии и первая — для Ка-52.
Машины этого типа несут боевое дежурство на ротационной основе в составе смешанной авиагруппы ВКС РФ на 555-й авиабазе в Хмеймиме с марта 2016 года, принимая активное участие как в конвоировании колонн из центра примирения враждующих сторон, так и непосредственно в боевых действиях (например, они освобождали от боевиков пункт Эль-Карьятайн). На фоне критики в адрес другого вертолета — Ми-28Н, который экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев упрекал в «провальной электронике», — военные считали Ка-52 де-факто готовым изделием. По крайней мере, ни к его управляемым (типа «Атака») и неуправляемым (типа С-80) авиационным ракетам, ни к комплексу радиоэлектронного противодействия «Президент-С», ни к остальным системам у представителей ВКС вопросов не возникало. Более того, по итогам эксплуатации в Сирии замминистра обороны по вооружениям Юрий Борисов объявил, что в период 2018–2027 годов ведомство заключит с холдингом «Вертолеты России» контракт на 114 таких машин.
Дополнительные закупки Ка-52 обусловлены несколькими факторами, главным из которых стала возросшая потребность ВКС в боевых вертолетах этой модификации. Общее число Ка-52 к 2027 году составит 260 машин, что сделает их основными ударными вертолетами всех вооруженных сил, говорит собеседник «Коммерсанту», близкий к руководству Минобороны РФ. Они, по данным издания, будут модифицированы: под них создадут новые ракеты повышенной дальности, а также установят улучшенную оптико-электронную прицельную систему.
Последнее ЧП в Сирии на планах поставок армии новых Ка-52 не скажется, говорит собеседник издания в ведомстве. Эти вертолеты проявили себя достойно при выполнении боевых действий, что было оценено экспортными заказчиками, отмечает источник, работающий в системе ВТС, катастрофа не должна повлиять на общий интерес к машине.
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Комментарии272  Ещё 65 источников 
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