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Названа альтернативная версия крушения Ка-52 в Сирии
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Названа альтернативная версия крушения Ка-52 в Сирии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», потерпевший крушение в Сирии, мог быть сбит с земли. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
«По неофициальной информации, Ка-52 был сбит при патрулировании восточных территорий Сирийской арабской республики в ходе обстрела из ПЗРК, оказавшегося в распоряжении радикальных исламистов», — пишет издание.
7 мая в Минобороны сообщили о катастрофе боевого вертолета, добавив, что оба пилота, их тела найдены и доставлены на базу. По утверждению российского военного ведомства, причиной крушения могла стать техническая неисправность. это уже седьмое крушение вертолетов с начала сирийской кампании.
«Коммерсантъ» пишет, что вертолеты этой модели не вызывают нареканий со стороны представителей ВКС — Ка-52 считают де-факто готовым изделием. «По крайней мере ни к его управляемым (типа „Атака“) и неуправляемым (типа С-80) авиационным ракетам, ни к комплексу радиоэлектронного противодействия „Президент-С“, ни к остальным системам вопросов не возникало», — отмечает издание. 6 февраля стало известно о планах российского Минобороны на 2018 год закупить 114 таких машин.
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» выпускается с 2010 года. Машины строят на заводе «Прогресс» в Арсеньеве. Летательный аппарат предназначен для проведения разведки местности, уничтожения танков и боевой техники, других вертолетов и самолетов.
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Комментарии34  Ещё 35 источников 
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