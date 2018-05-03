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Песчаная буря в Индии убила более 80 человек
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Песчаная буря в Индии убила более 80 человек 

Lenta.ru 1 час назад
Более 80 человек погибли в северных штатах Индии в результате песчаной бури. Об этом сообщает India Today.
Штормовой ветер вырывал деревья, разрушал дома и валил электрические столбы. Сильнее всего от стихии пострадал штат Уттар-Прадеш, там жертвами стали около 50 человек, еще 38 получили различные травмы.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также поручил властям согласовать меры по оказанию помощи нуждающимся. Местные власти пока только оценивают ущерб от стихийного бедствия.
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