Песчаная буря в Индии убила более 80 человек

Более 80 человек погибли в северных штатах Индии в результате песчаной бури. Об этом сообщает India Today.

Штормовой ветер вырывал деревья, разрушал дома и валил электрические столбы. Сильнее всего от стихии пострадал штат Уттар-Прадеш, там жертвами стали около 50 человек, еще 38 получили различные травмы.