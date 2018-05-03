В Сирии разбился российский истребитель

Многоцелевой истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил России рухнул в Средиземное море, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
По словам представителя военного ведомства, самолет, взлетевший сегодня с российской авиабазы Хмеймим в Сирии, упал при наборе высоты примерно в 9:45 по московскому времени.
Собеседник агентства отметил, что два пилота Су-30СМ боролись за истребитель до последнего, однако не сумели спасти ни его, ни себя.
«Никакого огневого воздействия по самолету не было», — подчеркнули в Минобороны.
Предварительной причиной катастрофы ведомство назвало попадание в двигатель Су-30 птицы.
В начале марта при попытке приземлиться на аэродроме Хмеймим в Сирии рухнул российский военно-транспортный самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились 39 военнослужащих. Все они погибли.