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В Сирии разбился российский истребитель
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Российский Су-30 разбился в Сирии 

Рамблер 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Многоцелевой истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил России рухнул в Средиземное море, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
По словам представителя военного ведомства, самолет, взлетевший сегодня с российской авиабазы Хмеймим в Сирии, упал при наборе высоты примерно в 9:45 по московскому времени.
>> Стали известны подробности крушения Ан-26 в Сирии
Собеседник агентства отметил, что два пилота Су-30СМ боролись за истребитель до последнего, однако не сумели спасти ни его, ни себя.
«Никакого огневого воздействия по самолету не было», — подчеркнули в Минобороны.
Предварительной причиной катастрофы ведомство назвало попадание в двигатель Су-30 птицы.
В начале марта при попытке приземлиться на аэродроме Хмеймим в Сирии рухнул российский военно-транспортный самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились 39 военнослужащих. Все они погибли.
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