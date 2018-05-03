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В центре Бангкока зарезали швейцарского туриста
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В центре Бангкока зарезали швейцарского туриста 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: © AP Photo / Sakchai Lalit
Двадцатичетырехлетний турист из Швейцарии скончался на месте после удара ножом, который он получил, пытаясь прекратить драку между французским туристом и местным жителем в историческом центре столицы Таиланда, сообщает в четверг интернет-версия газеты Nation.
Трагедия произошла у одного из гестхаусов на улице Банглампху неподалеку от Большого королевского дворца, Храма Изумрудного Будды и улицы Кхаосан, в районе Бангкока, популярном у молодых европейских и американских путешественников-бэкпэкеров ("рюкзачников").
Молодой француз сделал замечание тайцу, который прямо у гестхауса справлял нужду в канал с моста. В ответ таец набросился на француза с ножом. Швейцарскому туристу, который увидел начинавшуюся на мосту драку, сначала удалось разнять и успокоить дерущихся, однако через несколько минут, когда француз и швейцарец уже вернулись в гестхаус, таец с ножом снова атаковал французского туриста. Швейцарский гражданин снова попытался вмешаться, и таец нанес ему удар ножом, от которого турист скончался на месте, сообщает издание.
Убийца швейцарского туриста был задержан полицией по горячим следам, когда пытался скрыться в соседнем районе Бангкока, пишет газета.
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