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МВД показало личные вещи Чикатило
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МВД показало личные вещи маньяка Чикатило 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Опубликован ролик с личными вещами расстрелянного в Новочеркасске Чикатило.
Видеоролик с личными вещами самого известного серийного убийцы советского времени Андрея Чикатило опубликовало МВД Ростовской области.
На кадрах часть экспозиции музея ГУ МВД, в которой собраны вещественные доказательства страшный преступлений, совершенных маньяком, в том числе ножи, которыми Чикатило убивал своих жертв, его шляпа, очки и другие личные вещи.
Также в музее представлен уникальный документ — указ, подписанный 4 янваля 1994 года президентом РФ Борисом Ельциным, об отклонении ходатайства Чикатило о помиловании.
Андрея Чикатило казнили выстрелом в затылок 14 февраля 1994 года в Новочеркасске и похоронили на тюремном кладбище под номером, как безымянного. Всего на его счету жизни 56 человек.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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