МВД показало личные вещи Чикатило

МВД показало личные вещи маньяка Чикатило

Чикатило. Опубликован ролик с личными вещами расстрелянного в Новочеркасске

Ростовской области. Видеоролик с личными вещами самого известного серийного убийцы советского времени Андрея Чикатило опубликовало МВД

На кадрах часть экспозиции музея ГУ МВД, в которой собраны вещественные доказательства страшный преступлений, совершенных маньяком, в том числе ножи, которыми Чикатило убивал своих жертв, его шляпа, очки и другие личные вещи.

Также в музее представлен уникальный документ — указ, подписанный 4 янваля 1994 года президентом РФ Борисом Ельциным , об отклонении ходатайства Чикатило о помиловании.

Андрея Чикатило казнили выстрелом в затылок 14 февраля 1994 года в Новочеркасске и похоронили на тюремном кладбище под номером, как безымянного. Всего на его счету жизни 56 человек.