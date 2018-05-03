Села на юге Приморья остались без света из-за аварии на ЛЭП

Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение, согласно которому ночью и днем 3 мая на большей части территории края ожидался сильный дождь, на горных перевалах — со снегом.

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