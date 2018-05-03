Села на юге Приморья остались без света

Энергетики устраняют обрыв линии электропередачи, из-за которого в четверг утром остались без электричества семь сел в Хасанском районе на юге Приморья. Об этом проинформировало ГУ МЧС России по региону.
"3 мая в 08:00 хбр. (01:00 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в Хасанском муниципальном районе Приморья произошел порыв линии электропередачи 110 кВ. В результате без электроснабжения остались села: Хасан, Краскино, Зарубино, Андреевка, Витязь, Посьет, Гвоздево", — говорится в тексте. На месте работает аварийная бригада "Южных электрических сетей".
Хасанский район находится на юге Приморья, граничит с КНДР и Китаем, а село Хасан — единственный российский населенный пункт на границе с КНДР и самый южный населенный пункт Дальнего Востока. В обесточенных поселках живут около 9,3 тыс. человек.
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение, согласно которому ночью и днем 3 мая на большей части территории края ожидался сильный дождь, на горных перевалах — со снегом.
Как сообщили ТАСС в Примгидромете, прогноз оправдался, минувшей ночью прошли сильные осадки, в основном на юге края, в северных районах они пока менее интенсивные, но дожди продолжаются. "В пригороде Владивостока за ночь выпало до 47 мм дождя. На утренние часы больше всего выпало в Барабаше (крупнейшее село в Хасанском районе — прим. ТАСС) — 58 мм. Ветер 25-32 метра в секунду, штормовой", — отметил собеседник агентства.
Согласно информации на табло владивостокского аэропорта, в четверг отменены внутренние авиарейсы в Кавалерово, Дальнегорск, Терней и в обратном направлении. Как отмечает администрация Владивостока, школы и детские сады города, несмотря на дождь и сильный ветер, работают в обычном режиме, и родители сами принимают решение, отправлять ли детей на уроки.