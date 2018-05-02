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При крушении военного самолета США погибли пять человек
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При крушении военного самолета США погибли пять человек 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: Savannah Professional Firefighters Association
По меньшей мере 5 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета С-130 в штате Джорджия в США, передают американские СМИ со ссылкой на представителя воздушной нацгвардии штата Джорджия капитана Джеффа Безоре.
Ранее сообщалось о двух погибших.
Разбившийся самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико.
В пресс-службе Национальной гвардии США РИА Новости сообщили, что на борту самолета находились пять человек. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс передает со ссылкой на пуэрториканские власти, что на борту находилось 9 человек.
Самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. Представитель полиции назвала настоящим чудом отсутствие автомобилей на дороге. Ранее сообщалось, что он выполнял перелет на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в штате Аризона.
Самолет С-130 Hercules является основным тактическим транспортным самолетом не только ВВС США, но и многих других стран. Его грузоподъемность — около 20 тонн, в зависимости от модификации может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. Самолет предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники, вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов.
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Комментарии1  Ещё 14 источников 
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