При крушении военного самолета США погибли пять человек

По меньшей мере 5 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета С-130 в штате Джорджия в США , передают американские СМИ со ссылкой на представителя воздушной нацгвардии штата Джорджия капитана Джеффа Безоре.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Разбившийся самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико

В пресс-службе Национальной гвардии США РИА Новости сообщили, что на борту самолета находились пять человек. При этом агентство Ассошиэйтед Пресс передает со ссылкой на пуэрториканские власти, что на борту находилось 9 человек.

Самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. Представитель полиции назвала настоящим чудом отсутствие автомобилей на дороге. Ранее сообщалось, что он выполнял перелет на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в штате Аризона.

Самолет С-130 Hercules является основным тактическим транспортным самолетом не только ВВС США, но и многих других стран. Его грузоподъемность — около 20 тонн, в зависимости от модификации может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. Самолет предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники, вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов.