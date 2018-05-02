В США число жертв крушения самолета возросло

На борту военно-транспортного самолета С-130, потерпевшего крушение в американском штате Джорджия, находились девять человек, по предварительной информации, выживших нет, сообщает телеканал WSAV-TV со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

"Насколько нам известно, выживших нет", — заявила официальный представитель офиса шерифа округа Эфингем Джина Бильбо.

Самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. Представитель полиции назвала настоящим чудом отсутствие автомобилей на дороге. Ранее сообщалось, что он выполнял перелет на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в штате Аризона. Разбившийся самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико