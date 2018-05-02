Ещё
Крушение самолета в США попало на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: находившиеся на борту разбившегося в США самолета люди погибли 

ТАСС 14 часов назад
Все девять человек, находившиеся на борту разбившегося в США военно-транспортного самолета С-130 Hercules, погибли. Об этом сообщило в среду агентство EFE со ссылкой на заявления представителя Национальной гвардии Пуэрто-Рико Исабело Риверу, который представил данные о последствиях авиакатастрофы, произошедшей в районе Саванны (штат Джорджия).
"Девять человек [находившихся на борту самолета С-130 Hercules] погибли в результате катастрофы", — заявил Ривера. Он отметил, что имена погибших будут обнародованы позже — после того, как о последствиях крушения будут извещены их родственники.
Самолет С-130 Hercules, который был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико, направлялся в штат Аризона и рухнул вскоре после взлета. О причинах катастрофы пока не сообщалось.
ТАСС: последние новости
СМИ: около 30 человек пострадали в результате взрыва на севере Лондона Три человека ранены в результате конфликта в Новой Москве Спасательные силы ТОФ привели в повышенную готовность из-за циклона в Приморье
Комментарии75  Ещё 58 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне в толпе прогремел взрыв95
Полномочия Медведева передадут Кудрину288
В центре Москвы произошла драка со стрельбой21
Банки начали переводить деньги на карты по-новому35
Крым совершил рывок вперед95
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
04:30
Китай тайно разместил ракеты на спорных островах
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение