Крушение самолета в США попало на видео

СМИ: находившиеся на борту разбившегося в США самолета люди погибли

Все девять человек, находившиеся на борту разбившегося в США военно-транспортного самолета С-130 Hercules, погибли. Об этом сообщило в среду агентство EFE со ссылкой на заявления представителя Национальной гвардии Пуэрто-Рико Исабело Риверу, который представил данные о последствиях авиакатастрофы, произошедшей в районе Саванны (штат Джорджия).

"Девять человек [находившихся на борту самолета С-130 Hercules] погибли в результате катастрофы", — заявил Ривера. Он отметил, что имена погибших будут обнародованы позже — после того, как о последствиях крушения будут извещены их родственники.

Самолет С-130 Hercules, который был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико, направлялся в штат Аризона и рухнул вскоре после взлета. О причинах катастрофы пока не сообщалось.