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На севере Москвы ветер оборвал линию электропередач
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На севере Москвы ветер оборвал линию электропередач 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Ураганный ветер повалил дерево, оборвав линию электропередач, на севере Москвы, в районе станции метро "Аэропорт", передаёт корреспондент РИА Новости.
В настоящее время на месте уже работают сотрудники коммунальных служб.
Штормовой ветер с проливным дождем длился около пяти минут, при этом одно из деревьев не выдержало, и ветер вырвал его с корнем. Оказались оборваны линии электропередач.
Прибывшие на место сотрудники городских служб огородили место ЧП лентой и попросили никого близко не подходить.
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