На севере Москвы ветер оборвал линию электропередач

Ураганный ветер повалил дерево, оборвав линию электропередач, на севере Москвы , в районе станции метро "Аэропорт", передаёт корреспондент РИА Новости

В настоящее время на месте уже работают сотрудники коммунальных служб.

Штормовой ветер с проливным дождем длился около пяти минут, при этом одно из деревьев не выдержало, и ветер вырвал его с корнем. Оказались оборваны линии электропередач.

Прибывшие на место сотрудники городских служб огородили место ЧП лентой и попросили никого близко не подходить.