В Мексике пропал велосипедист-путешественник из Германии

Велосипедист из Германии , путешествующий по миру, пропал в Мексике

Как сообщил его брат в одной из социальных сетей, Хольгер Франц Хагенбуш исчез 11 дней назад в штате Чьяпас.

"Его последнее местопребывание было в Сан-Кристобале-де-лас-Касас, пункт назначения — Сьюдад-дель-Кармен (штат Кампече), но он туда не прибыл", — написал Райнер Хагенбуш.

Брат пропавшего велосипедиста сообщил, что уже проинформировал о ситуации власти как ФРГ, так и Мексики, и попросил о помощи в поиске Хольгера у пользователей социальных сетей.