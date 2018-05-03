Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой

Екатеринбурге общественный активист Андрей Прытков приехал проверить, поднят ли флаг на здании прокуратуры Чкаловского района в праздничный день — 1 мая, повздорил с охранником парковки и был избит лопатой. Конфликт сняла камера видеонаблюдения, запись с которой опубликовало издание Е1.ru.

«Там же земля общего пользования, она никому не принадлежит, — прокомментировал свое поведение на видео пострадавший. — И будка эта незаконно стоит. Все эти разграничения, незаконные конусы — помехи. Когда на дороге мешают какие-то посторонние предметы, естественно, я их убираю, дабы не повредить автомобиль свой».

По словам Прыткова, охранник рассек ему лопатой лицо, плечи, повредил локоть. От ударов мужчина получил сотрясение мозга. Активист обратился за помощью к врачам и написал заявление в полицию.

«Оба участника инцидента 1968 и 1982 годов рождения обратились в органы внутренних дел с обоюдными заявлениями», — сообщили изданию в управлении МВД по Екатеринбургу.