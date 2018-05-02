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В Ливии террористы напали на штаб-квартиру избиркома
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В Ливии террористы напали на штаб-квартиру избиркома 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере три человека погибли при нападении террористов, среди которых были смертники, на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в ливийском Триполи, об этом сообщил местный телеканал "218".
"По меньшей мере три человека погибли при нападении боевиков на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии. Смертники подорвали на себе пояса с взрывчаткой внутри здания", — заявил в эфире телеканала председатель избиркома Саид аль-Кудаби.
Телеканал отмечает, что силам быстрого реагирования удалось задержать нескольких нападавших.
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