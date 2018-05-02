В Ливии террористы напали на штаб-квартиру избиркома

По меньшей мере три человека погибли при нападении террористов, среди которых были смертники, на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии в ливийском Триполи, об этом сообщил местный телеканал "218".

"По меньшей мере три человека погибли при нападении боевиков на штаб-квартиру Высшей избирательной комиссии. Смертники подорвали на себе пояса с взрывчаткой внутри здания", — заявил в эфире телеканала председатель избиркома Саид аль-Кудаби.

Телеканал отмечает, что силам быстрого реагирования удалось задержать нескольких нападавших.