В Чернобыльской зоне задержали сталкеров

На Украине пограничники задержали трёх человек, которые пытались попасть в Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
«Правонарушители намеревались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма», — отмечается в заявлении.
Как уточняется, на правонарушителей составлены административные материалы в связи с нарушением требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Ранее сообщалось, что норвежец на пластиковых бочках пытался переплыть украинско-румынскую границу по Дунаю.