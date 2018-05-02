В Чернобыльской зоне задержали сталкеров

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На Украине пограничники задержали трёх человек за попытку попасть в Чернобыльскую зону 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине пограничники задержали трёх человек, которые пытались попасть в Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
«Правонарушители намеревались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма», — отмечается в заявлении.
Как уточняется, на правонарушителей составлены административные материалы в связи с нарушением требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Ранее сообщалось, что ​норвежец на пластиковых бочках пытался переплыть украинско-румынскую границу по Дунаю.
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