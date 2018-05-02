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В Кирове две двухлетние девочки упали с 9 этажа
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В Кирове две двухлетние девочки госпитализированы после падения с девятого этажа 

ТАСС 22 часа назад
Фото: depositphotos.com
Две двухлетние девочки выпали из окна 9 этажа в Кирове, сообщили ТАСС в среду в следственном управлении СК РФ по региону.
"Сегодня около 08:00 мск поступила информация о поступлении в больницу в Кирове двух малолетних девочек-близняшек в возрасте двух лет и трех месяцев с повреждениями, характерными для падения с высоты. Проводится доследственная проверка", — сообщили в СУ СК РФ.
По данным СУ СК, в среду утром мать девочек оставила детей в комнате с открытым окном. Спустя некоторое время обе девочки выпали из окна квартиры, расположенной на 9 этаже. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи детей доставили в больницу, в настоящее время они находятся в отделении реанимации. На месте продолжают работу следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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