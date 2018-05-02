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В Израиле попытались наехать на полицейских
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В Израиле попытались наехать на полицейских 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Неизвестный совершил попытку наезда на сотрудников правоохранительных органов в Иерусалиме, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается в твиттере израильской полиции.
"Некоторое время назад была совершена попытка наезда на полицейских на перекрестке у Национальной штаб-квартиры израильской полиции [в Иерусалиме]. Пострадавших нет", — говорится в твиттере полиции.
Также отмечается, что в данный момент водитель и пассажир транспортного средства задержаны.
Ранее сообщалось, что водитель внедорожника сбил двух военных и полицейского в Израиле. По данным полиции, мужчина сначала сбил полицейского около местного рынка, после чего продолжил движение и сбил двух военных около железнодорожной станции. Раненый полицейский открыл огонь по водителю и ликвидировал его.
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