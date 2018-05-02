В Израиле попытались наехать на полицейских

Неизвестный совершил попытку наезда на сотрудников правоохранительных органов Иерусалиме , в результате инцидента никто не пострадал, сообщается в твиттере израильской полиции.

"Некоторое время назад была совершена попытка наезда на полицейских на перекрестке у Национальной штаб-квартиры израильской полиции [в Иерусалиме]. Пострадавших нет", — говорится в твиттере полиции.

Также отмечается, что в данный момент водитель и пассажир транспортного средства задержаны.