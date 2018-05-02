В Индии женщина погибла под коровьим навозом, спасаясь от змеиного укуса

Жительница индийского штата Уттар-Прадеш умерла от удушья под коровьим навозом после змеиного укуса, пишет Sun со ссылкой на мужа погибшей.

Как сообщает издание, 35-летняя Девендри получила укус змеи во время сбора дров для печки. Сразу после инцидента женщина вернулась домой и, посоветовавшись с мужем Мукешем, обратилась к местному заклинателю змей. Тот порекомендовал пострадавшей накрыться коровьим навозом, заявив, что он поглотит яд.

Газета отмечает, что Мукеш закапывал жену в навозе на глазах у людей, в то время как заклинатель змей читал мантры. Однако через 75 минут после этих действий женщина скончалась.

При этом муж погибшей добавил, что изначально Девендри пытались спасти другим способом.

"Мы попробовали какие-то лекарства, толченый порошок, завязали веревку на руке. Но заклинатель змей посоветовал нам покрыть ее коровьим навозом, что мы и сделали. Я и не думал, что она умрет, я правда считал, что она выживет, и это сработает. Я не думал, что это случится", — сказал Мукеш.