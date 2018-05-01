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Демонстрантов с флагами Украины задержали в Петербурге
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Демонстрантов с флагами Украины и ЕС задержали в Петербурге 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: twiiter.com/BukvaCe
В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте задержали участников первомайского шествия, которые пришли с флагами Евросоюза, Украины, Грузии, США, Израиля и Великобритании. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным «ОВД-Инфо», задержаны сторонники движения «Солидарность», ЛГБТ-активист Алексей Назаров, который нес радужный флаг, а также активистка Варвара Михайлова с портретом президента России Владимира Путина.
«Бумага» пишет, что задержали не менее 14 человек. По словам одной из задержанных, полицейские несколько раз подходили к демонстрантам с требованием свернуть флаги иностранных государств, поскольку они «не совпадают с темой шествия».
Как сказала собеседница газеты, в полицию обратился один из организаторов шествия, хотя, по словам активистки, ранее он сам разрешил приносить любые флаги, кроме «радужных».
В Петербурге, помимо первомайской демонстрации, проходит акция в поддержку Telegram, который пытаются заблокировать в России по решению Таганского суда Москвы. Аналогичный митинг прошел в столице 30 апреля.
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