Демонстрантов с флагами Украины задержали в Петербурге

Демонстрантов с флагами Украины и ЕС задержали в Петербурге

Украины, Грузии, США, Израиля и Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте задержали участников первомайского шествия, которые пришли с флагами Евросоюза Великобритании . Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным «ОВД-Инфо», задержаны сторонники движения «Солидарность», ЛГБТ-активист Алексей Назаров , который нес радужный флаг, а также активистка Варвара Михайлова с портретом президента России Владимира Путина

«Бумага» пишет, что задержали не менее 14 человек. По словам одной из задержанных, полицейские несколько раз подходили к демонстрантам с требованием свернуть флаги иностранных государств, поскольку они «не совпадают с темой шествия».

Как сказала собеседница газеты, в полицию обратился один из организаторов шествия, хотя, по словам активистки, ранее он сам разрешил приносить любые флаги, кроме «радужных».