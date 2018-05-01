Убивший девушку подросток-игроман задержан в Москве

Пятнадцатилетний подросток признался в жестоком убийстве молодой девушки с целью ограбления на юго-востоке Москвы , расследуется уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка СК.

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"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)… во время проведения следственных действий задержанный признал вину", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 30 апреля 2018 года подросток находился около жилого дома по улице 4-я Новокузьминская в Москве, где нанес девушке 1996 года рождения множественные колото-резаные ранения, от которых жертва скончалась на месте.

На данный момент проводится комплекс следственных действий, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, а также решен вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в ГСУ СК по Москве.